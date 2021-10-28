Trabzon'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 11 bin 122 adet arttı

Trabzon'da 2021 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 547 adet, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 11 bin 122 adet artarak 217 bin 152 adete ulaştı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Eylül ayı soru itibarıyla Trabzon'daki toplam 217 bin 152 motorlu kara taşıtının yüzde 55,7'si (120 bin 872 adet) otomobil, yüzde 4,5'i (9 bin 864 adet) minibüs, yüzde 0,7'si (bin 465 adet) otobüs, yüzde 29,2'si (63 bin 414) kamyonet, yüzde 5,4'ü (11 bin 716 adet) kamyon, yüzde 3,9'u (8 bin 532 adet) motosiklet, yüzde 0,4'ü (786) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,2'si (503) adet traktörlerden oluşuyor.

Trabzon'da Eylül ayında 8 bin 718 adet taşıtın devri yapılırken, devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 65,6 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 23 ile kamyonet ve yüzde 5,1 ile minibüs takip etti. 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 22 bin 960 adet trafiğe kayıtlı araç bulunurken, Trabzon'un toplam 217 bin 152 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 0,9'una sahip olduğu belirtildi.

Trabzon'da en çok beyaz renkli taşıtlar bulunuyor

Trabzon'da 2021 yılı Eylül ayı itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla yüzde 12,4 motosiklet, yüzde 12 özel amaçlı ve yüzde 9,8 traktör şeklinde gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 adet otomobilin yüzde 40,8'i beyaz, yüzde 27,7'si gri, yüzde 10,8'i mavi, yüzde 7,9'u kırmızı, yüzde 6,5'i siyah, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 1,1'i kahverengi, yüzde 0,6'si sarı, yüzde 0,4'ü yeşil iken yüzde 2,1'i diğer renklerden oluşuyor.

2021 yılında Trabzonlular benzin yakıtlı otomobilleri tercih etti

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 adet otomobilin yüzde 61,4'ü benzin, yüzde 24,3'ü dizel, yüzde 8,7'si elektrikli veya hibrit olurken, yüzde 5,6'sı ise LPG kayıtlı. Eylül ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 13 milyon 591 bin 103 adet otomobilin ise yüzde 37,8'si dizel, yüzde 36,1'i LPG, yüzde 25,3'ü benzin yakıtlı olurken, yüzde 0,6'sı da elektrikli veya hibritli. Trabzon'da yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranının ise yüzde 0,3 belirtildi.