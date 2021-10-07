Trabzon'da öğrenci servisi kamyonetle çarpıştı: 11 öğrenci yaralı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisinin kamyonet ile çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde öğrenci servisinin kamyonet ile çarpışması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Osman Tan İlköğretim Okulu'na servis çeken Mehmet K. yönetimindeki 61 S 3834 plakalı öğrenci servisi, Büyükliman Mahallesi ile Tarlacık Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Serkan Ç. yönetimindeki 61 K 6751 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada servisteki 11 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 6 öğrenci tedbir amaçlı ambulansla Haçkalıbaba Devlet Hastanesine sevk edilirken, 5 öğrenci ise Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.