Trabzon'da okullara 13 milyon TL'lik destek

Ba?kan Gen? yapt??? a??klamada, Ortahisar'da yap?lacak ve yap?m? devam eden e?itim projelerini, okullar?n sorun ve eksikliklerini yak?ndan takip etti?ini, eksikliklerin giderilmesi i?in her t?rl? deste?i verdi?ini belirtti. Ba?kan Gen?, ??ocuklar?m?z bizim gelece?imizdir. Ortahisar e?itim seviyesi ?ok y?ksek bir il?edir. Bu ??tay? y?kseltip ?ocuklar?m?z?n daha kaliteli e?itim alabilmeleri i?in elimizi ta??n alt?na soktuk. Benim i?in e?itime yap?lan hizmet en kutsal hizmettir. E?itime yat?r?m, gelece?e yat?r?md?r. Gelece?imizin teminat? olan ?ocuklar?m?z? ve gen?lerimizi daha iyi e?itim ortamlar?na kavu?turmak istiyoruz. Okullar?m?zdan gelen taleplere hi?bir zaman hay?r demedik. Milletlerin ve devletlerin kalk?nmas?nda, y?celmesinde ve y?kselmesinde e?itimin ?nemi b?y?kt?r. Bu bak?mdan yerel y?netimlerin e?itime verece?i her t?rl? destek ayn? zamanda kamu yarar? sa?layan ?al??malar olarak devletimizi ve milletimizi ?st seviyelere ta??yacakt?r? dedi.

E?itimde niteli?in artmas? noktas?nda ?stlerine d??eni yapt?klar?n? ifade eden Ba?kan Gen?, ??ocuklar?m?z?n ?ok daha sa?l?kl? ve ?ok daha g?venli ?artlarda e?itimlerine devam etmeleri i?in okullar?m?z?n fiziki eksikliklerini gideriyoruz. Okullar?m?z?n fiziki eksikliklerinin yan? s?ra d?zenledikleri sosyal projelere destek oluyoruz. Bug?ne kadar e?itime 13 milyon TL'lik yard?m yapt?k. Bu hizmet beni ziyadesiyle mutlu etmektedir? diye konu?tu.