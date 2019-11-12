İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 12.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği futbol turnuvasının 12.'si başladı.


Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Orhan Kaynar Futbol Turnuvası, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanvekili Selahattin Çebi, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, iş adamı Abdullah Özer, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla start aldı.


Turnuvanın açılış maçında santra vuruşu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Orhan Kaynar'ın eşi Mine Kaynar tarafından yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.