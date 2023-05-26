Trabzon'da Ortahisar Millet Bahçesinde ikinci etap çalışmaları başladı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 2021 yılının Eylül ayında hizmete giren ‘Millet Bahçesi'nde ikinci etap çalışmalar başladı. İkinci etap çalışmalarında proje kapsamında yeni donatılar yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ iş birliğiyle Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun olduğu alanın çehresi değiştirilerek Türkiye'de ilk kez spor temalı Millet Bahçesi yapılarak yaklaşık 2 yıl önce halkın hizmetine sunulmuştu. Millet Bahçesinde ikinci etap çalışmaları geçtiğimiz günlerde start alırken, çalışmaların bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında Millet bahçesine yeni donatılar eklenirken, bunlar arasında skate park alanı, zaman tüneli gibi alanlar da yer alacak.

İkinci etap Millet Bahçesine ait sosyal donatıları inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlenmesinde zaman tüneli (müze), futbol sahası aydınlatma işleri, otopark elektrikli araç şarj istasyonu, sert zemin kaplama imalatları, betonarme üzeri oturma birimleri, çocuk oyun alanı, skate park alanı, ihata duvarı ve korkuluk imalatları, yaya yolu, otopark çıkış sundurma imalatları, bisiklet yolu çizgisi, bitkisel peyzaj imalatları yer alacak.