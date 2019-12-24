İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da örtü yangınları sürüyor

Trabzon’da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15’i kontrol altına alınırken, özellikle Arsin ve Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada çıkan orman yangınlarının 15'i kontrol altına alınırken, özellikle Arsin ve Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerindeki örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.


Trabzon'un Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir ilçelerinde dün akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları çıktı. 37 farklı noktada çıkan yangınlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Jandarma ve yerel halkın da destek verdiği çalışmalar sonrası 22 noktada yangın kontrol altına alındı. Trabzon Valiliği'nde yangınlar nedeniyle kriz merkezi oluşturulurken, rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığı yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Valilik, vatandaşların yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarırken, yangınlara havadan müdahalenin de gündemde olduğu ve bu kapsamda bir çalışma yapılabileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.