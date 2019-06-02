Trabzon'da örtüaltı üretimin kalbi Akyazı

Gülbay, Trabzon'da örtüaltı sebze üretimde önemli bir yere sahip olan Akyazı mahallesinde özellikle kooperatif olarak yapılan üretimin çok önemli ve değerli olduğunu belirterek, “İlimizde örtüaltı sebze üretiminin daha da geliştirilmesi adına mevzuatımız kapsamında her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç duyulması durumunda her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Tüketiciye sağlıklı ve güvenilir gıda ulaştırılması konusunda koordineli çalışmaların sürdüğünü kaydeden Gülbay, “Tüketicilerimize sağlıklı ve güvenilir gıda ulaştırılması çalışmaları kapsamında Bakanlığımız koordinesinde İlimizde yürütülen, Örtüaltı EKÜY (Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi) Projesi, Örtü altı Entegre Mücadele Projesi ve Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı çalışmaları yoğun olarak Akyazı mahallesinde de yürütülüyor. Uygulanan bu projelerle hastalık ve zararlılarla mücadelede bitki koruma ürünleri uygulamasının en son çare olduğu entegre mücadele yöntemlerinin uygulanması amacıyla üreticilerimize gerekli eğitimlerin verildiği, ardından üretim aşamasında ürünlerden pestisit kalıntısı için numune alınarak analize gönderildiği ve analiz sonucu temiz çıkan EKÜY Projesi kapsamındaki üreticilerimize sertifikaları verildi” diye konuştu.

Akyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Çınar da Trabzon'un sebze ihtiyacının önemli bir kısmının Akyazı'dan karşılandığını kaydederek, “40 dekar üretim alanı ile ilimizde toplam örtüaltı sebze üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına karşılayan kooperatif üyelerine ait seralarda domates, salatalık, maydanoz, semizotu, taze soğan ağırlıklı örtü altı sebze üretimi yapılıyor. Üyelerimiz ürettikleri ürünleri Trabzon'daki tüketicilere uygun fiyatlarla ulaştırıyor” dedi.