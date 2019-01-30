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Trabzon'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada Avni Bilgili yönetimindeki 61 AP 843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların kazayı fark etmesiyle 112 ve jandarma ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler dereye uçan araca ulaşamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kaza yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün Akçaabat grup ekipleri halat yardımıyla otomobile ulaştı. Aracın içinde Bilgili'nin cansız bedenine ulaşan ekipler, halat yardımıyla cenazeyi yola çıkardı. Bilgili'nin cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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