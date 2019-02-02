Trabzon'da PFDK ve TFF'ye protesto

Trabzon'da 20 Ocak 2019 tarihinde oynanan Trabzonspor–Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 27 bin Trabzonspor taraftarının elektronik biletlerine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bloke cezası verilmesi ve hatalı hakem kararları bugün düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Uzunsokak caddesinde toplanan taraftarlar Atatürk Alanı'ndan Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon Bölge Müdürlüğü binasına bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP Ortahisar Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Akyüz ile çok sayıda bordo-mavili taraftar katıldı.

TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yapan bordo mavili taraftarlar, "Dünyada adil lakabı verilmiş bir padişahın memleketi olan Trabzon'u adaletten mahrum etmeyin. Bir gün bu adalet size de lazım olur. Taraftarsız futbol olmaz. Adalet bekliyoruz" açıklaması yaparak Futbol Federasyonu Yönetimi'ni istifaya davet ettiler. Basın açıklamasının ve tezahüratların ardından taraftarlar TFF aleyhinde slogan atarak bina önünden ayrıldılar.