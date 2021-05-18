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Trabzon'da polisten uyuşturucu operasyonu

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek 3 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çoğu turşu bidonları içerisine saklanmış 715,42 gram kubar esrar, 426,31 gram bonzai, 1 hassas terazi, 31 fişek ile 22 bin 925 lira, 540 Dolar ve 50 Euro ele geçirildi. Belirtilen adreslerde bulunan M.Ç., B.Ö. ve Z.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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