Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok

Trabzon'da, Ramazan'ın ilk günü vatandaşlar balığa pek rağbet göstermezken. balık halindeki tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alıyor.

Çoğu balıkçı esnafı sezonun bitimine 2 gün kala tezgâhını kapattığı gözlenirken, Ramazan'ın ilk günleri işlerin genellikle durgun geçtiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, Ramazan'ın ilk günlerinin genelde durgun geçtiğini belirterek bu durgunluğun 1 haftayı bulabileceğini söyledi. Tezgahlarda genellikle kültür balıklarının yer aldığını belirten Kaygusuz, “İki gün sonra sezon kapanıyor. Ramazan'ın ilk günleri genelde durgun geçer. Bu durgunluk 1 haftayı buluyor. Bir haftadan sonra biraz hareketlenme olur. İnşallah havalar güzel gider de kıyı balıkçılarının getirdiği balıkları satarız. Zaten çoğu balıkçı esnafı sezonu kapattı dükkânını açmadı. Tezgahlarımızda artık kültür balıklarına kalmış durumda. Artık kültür balıklarını satıyoruz. Virüs de zaten bizi etkiledi. Balık fiyatları da normal sayılır. Levrek, Çupra, Somon 45-50 TL. Alabalık 25 TL, yerli Uskumru kilosu 25 TL'den satılıyor” dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş de,“Ramazan'ın ilk günleri işlerimiz genelde az olur ancak daha sonra açılır. Ramazan'da balığa büyük talep olurdu ancak bugün ilk günü olduğu için işlerimiz şimdilik durgun. Pandemi de zaten işlerimizi olumsuz etkiledi. Artık önümüzdeki günlere bakacağız. Tezgâhlarımızda ağırlıklı kültür balığı olmak üzere mezgit, istavrit, küpes var. Mezgit'in kilosu 30-40 TL, Kalkan kilosu 180 TL, Kötek kilosu 100 TL, Çupra, Levrek 50 TL” diye konuştu.