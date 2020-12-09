İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da sabah trafiği çilesi

Trabzon’da bu sabah saatlerinde trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı.

Trabzon'da bu sabah saatlerinde trafik yoğunluğu sürücülere zor anlar yaşattı. Çömlekçi tünel çıkışında sabah saat 06.00 sıralarında Trabzon'dan Rize istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı tır kontrolden çıkarak dorsesi devrilince trafik uzun süre kitlendi.


Tır'ın dorsesi daha sonra uzun süren çalışma sonucu çekici marifeti ile yoldan kaldırılırken meydana gelen kaza yüzünden sabah saatlerinde yaklaşık 3,5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sabah özellikle işlerine gitmek isteyen sürücüler kitlenen trafik yüzünden zor anlar yaşarken, araç trafiği objektiflere böyle yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.