Trabzon'da sağlıkta birlik için bir araya geldiler

Özel İmperial Hastanesi tarafından organize edilen Sağlıkta Birlik Derneği İstişare Toplantısı bugün Trabzon'da yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sağlıkta Birlik Derneği (SEBİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Necmettin Tan, “SEBİDER ailesi olarak 7 bölgede 50'ye yakın temsilciliği olan bir dernek olarak hizmet sunan ve hizmeti satın alan paydaşları Trabzon'da bir araya getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Beş yıldır sağlık alanında faaliyet gösteren derneğimiz herhangi bir ayırım gözetmeden bütün tarafları bütün branşları kapsayan çalışmalarla bütün tarafları temsil etmektedir. Sağlığın her alanında çalışmalar yapmaktayız” dedi.

“Bu tür toplantıları önemsiyoruz”

Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cemil Bayarslan da bu tür toplantıların önemli olduğunu belirterek “Kuşkusuz ki dernek başkanımızın da belirttiği gibi aracı görevi görerek bizi bir araya getiren iletişimimizi sağlayan derneğimize teşekkür ediyoruz. Çağımızda hepinizin de farkında olduğu gibi iletişimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bu iletişimi kurabilmenin de en sağlıklı yollarından birisi de ortak dil olması gerektiğini düşünüyoruz, bunu önemsiyoruz. Bunun ne kadar yoruma az aramızdaki iletişimin ne kadar ihtiyaç duyduğu ve ne kadar her yerde geçerli olduğunu sağlarsak bunu yapabilirsek bunun bizim iletişimimiz açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun içinde bu toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Tıbbı Malzeme Kurumu Başkan Yardımcısı Recep Uslu da kurumuyla ilgili bir sunum yaparken, daha sonra Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Aydın Gedikli söz aldı.

"Yılda 1 katrilyon TL sağlık ödemesi söz konusu"

Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Aydın Gedikli, Trabzon'da kurum olarak yılda 1 katrilyon TL'lik sağlık ödemelerinin söz konusu olduğunu söyledi. Gedikli "Toplumumuzun tamamı genel sağlık sigortası kapsamı içerisine alınmıştır. Genel sağlık sigortası, vatandaşların hastalık ve sağlıkla ilgili korunması, karşılaştıkları veya karşılaşacak oldukları risklere karşı sağlık hizmetini sunmak amacıyla getirilen bir sistemdir. Bu sayede bütün vatandaşlarımız sağlık hizmetine erişe bilirliğini sağlamak ve bütün vatandaşlara sağlık hizmetinden eşit bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla getirilen bu sistem 1 Ekim 2008 tarih itibariyle yürürlüğe girmesine rağmen zorunlu uygulamaya 1 Ocak 2012 tarihinde geçmiştir. Dolayısıyla 2012 yılından itibaren sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın tamamı genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alınmıştır. Burada sağlık primi ödeme gücü bulunmayanların ödemesini de devlet o primlerden devlet karşılamaktadır. Dolayısıyla bu getirilen sistem dünyada örneğine az rastlanır bir sistem ve toplumumuzun tamamını kaplayan bu sistem sayesinde vatandaşlarımız rahatlıkla sağlığa erişebilmekte ve eşit bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanmaları sağlanmıştır. Trabzon SGK İl Müdürlüğü olarak yılda yaklaşık 1 katrilyon civarında bir sağlık ödemesi söz konusu. Bu tür toplantıların mevzuatsal anlamda yaşanan yorum farklılığından dolayı yaşanan sorunları veya sistemsel sorunları minimize etmek konusunda çok faydalı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına Sağlıkta Birlik Derneği Yönetim kurulu Başkanı Ömer Necmettin Tan tarafından Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Aydın Gedikli'ye plaket verildi.