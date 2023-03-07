Trabzon'da sahil yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarkapı mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akçaabat'tan Havalimanı istikametine gitmekte olan Birol Tuğcu yönetimindeki 61 BC 321 plakalı otomobil, sahil yolundan Moloz istikametine dönmek için geri geri gitmeye çalışırken arkadan gelen Erkan Öztürk yönetimindeki 61 ABD 982 plakalı jipin çarpması ile takla attı.

Kazada Birol Tuğcu ile aynı araçta bulunan Nusret Tuğcu ve Metin Yeşilaras yaralanırken, Şaban Karakullukçu (71) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Erkan Öztürk'ün de yaralandığı kazada yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.