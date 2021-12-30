Trabzon'da sahte alkol operasyonu

Trabzon'da polis ekipleri tarafından bir eve sahte alkolle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin azaltılması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve mücadelenin görünür kılınması amacıyla Z.G. isimli şahsa ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada 92 adet içki imalatında kullanılan boş cam şişe, 2 adet 5 litrelik içki imalatında kullanılan boş etil alkol bidonu, 18 adet içki imalatında kullanılan şişe kapağı, 1 adet 2,5 lt'lik pet şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen votka, 1 adet 2 lt'lik bidon içerisinde sahte olduğu değerlendirilen votka, 1 adet 20 lt'lik plastik boş kova, 1 adet maşrapa, 2 adet huni, 1 adet şişe içerisinde bandrolsüz yapma olduğu değerlendirilen viski, 1 adet 5 lt'lik bidon içerisinde içki imalatında kullanılan viski aroması olduğu değerlendirilen sıvı madde ve 4 adet cam şişe içerisinde içki imalatında kullanılan viski kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.G. isimli şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.