İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Trabzon’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kendini iyice hissettirmeye başladı.

Trabzon'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kendini iyice hissettirmeye başladı.


Ortahisar ilçesi sahil kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı yağarken özellikle yollarda görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması başlatırken şehir merkezinde şu ana kadar kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığı belirtildi.

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