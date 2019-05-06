Trabzon'da şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi

Trabzon'da şehit aileleri ve gazilere düzenlenen törenle Devlet Övünç Madalyası ve beratı verildi.

Trabzon Valiliği toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu özel ve anlamlı günde ülkemiz ve milletimizin varlığını devam ettirmek, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek uğruna canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan evlatlarımızın siz kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya gelmenin heyecanını ve gururunu yaşamaktayız. Şüphesiz ki şehitlerimizin bıraktığı emanetleri korumak bizlerin en önemli görevlerinin başında gelmektedir. Bilmenizi isterim ki şehitlerimizin kıymetli yakınları olan sizler onlardan geriye kalan en değerli emanetlersiniz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu tarafından şehit Âdem Karatay'ın oğlu Berat Haktan Karatay'a, şehit Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz'a, şehit Onur Tuncel'in babası Nihat Tuncel'e ve gazi Murat Ayazoğlu'na Devlet Övünç Madalyası ve beratı tevcih edildi. Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, şehit aileleri ve il protokolü katıldı.