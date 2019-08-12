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Trabzon'da serinlemek için denize giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Trabzon’un Sürmene ilçesinde serinlemek için denize giren iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde serinlemek için denize giren iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti.


Olay, bugün öğle saatlerinde Sürmene sahil yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren iki kardeş yüzdükleri sırada bir anda gözden kayboldu.


Olayın duyulmasının ardından Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekibi hemen olay yerine gelerek arama çalışmasına başladı. Denizden kısa sürede çıkarılan Muhammed Ali Balcı (17) ve Ebubekir Balcı (15) sahilde bekleyen 112 ekiplerine teslim edilirken hastaneye kaldırıldı.


Kardeşlerden Ebubekir Balcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Muhammed Ali Balcı hayati tehlike kaydıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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