İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Trabzon’da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu.

Trabzon'da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu.


Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma ve Çömlekçi mahallelerinde ağaçlar devrildi. Çömlekçi mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda orta refüjde bulunan bir ağaç yola devrilerek trafiğin aksamasına neden olurken, Yenicuma mahallesinde bir jipin üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı. Soğuksu mahallesinde bir sitedeki üst katlarda bulunan bir dairenin cam balkonu uçarak bir aracın yanına düşerken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

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