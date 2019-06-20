Trabzon'da şiddetli yağış beklentisi korkutuyor

Trabzon'un Araklı ilçesini Bayburt'a bağlayan karayolunda Çatak-Cevizin Suyu mevkiinde heyelan meydana geldi. Karayolu, Çamlıktepe mahallesinde önceki gün meydana gelen heyelanın ardından 2. bir noktada daha ulaşıma kapandı.

Araklı ilçesinin Çatak-Cevizin Suyu mevkinde oluşan heyelan Araklı- Bayburt bağlantı yolunu ulaşıma kapattı. Bölgeden Bayburt'a seyir halinde olan araçlar aşırı yağmurun oluşturduğu heyelan sonucunda daha fazla ilerleyemeyerek Araklı yönüne geri döndüler. Bekleyen araçların Çatak mevkinde kuyruklar oluşturduğu belirtilirken, yağmurun şiddetli bir şekilde yağmaya devam ettiği kaydedildi.

Bakan Pakdemirli dün uyarmıştı

Bölgede yağışlar sürerken yetkililer olası heyelan ve su taşkınlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada önümüzdeki 2 gün boyunca vatandaşların bölgede dere yataklarından uzak durması uyarısında bulunmuştu. Vatandaşların önümüzdeki 2 gün boyunca dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Bakan Pakdemirli “Havanın geçici bir şekilde iyi olduğuna, havanın güneşli olduğuna aldanmamamız lazım. Çok az yağışlarla dahi bölgede heyelan olma ihtimali yüksek. Bunun da ana sebebi uzun yıllar ortalamasının yüzde 43 daha fazla son 19 günde bölgenin daha fazla yağış almış olması. Uzun yıllar ortalamamızın yüzde 50 daha fazla yağışını aldık. Toprak suya doymuş durumda. Ufak bir yağış bile heyelanları tetikleyebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün de Valilik uyardı

Bugün de Trabzon Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için 'sarı alarm' vermesinin ardından bir açıklama yaparak ilçe ilçe sel ve şiddetli yağış uyarısında bulundu. Valilik'ten yapılan uyarıda "İlimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşlarımızın taşkın, su baskını ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan hava tahmin raporuna göre 20.06.2019 saat 12.00 ile 21.06.2019 saat 12.00 arası Trabzon ve çevresinde; özellikle bu gece yarısından itibaren Trabzon'un batı ilçelerinde (Beşikdüzü, Vakfıkebir, Çarşıbaşı) çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı beklenmektedir. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış vb. meteorolojik olaylara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, dere yatakları ve sel riski taşıyan yerlerde bulunmamaları hususu kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.