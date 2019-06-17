İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon’da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü.


İl merkezi Ortahisar ilçesinde Reşadiye Kavşağı, Çömlekçi, Değirmendere ve Havalimanı mevkiinde yollar şiddetli yağış sonrası göle dönerken, trafik kilitlendi. Çok sayıda araç göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar duruma isyan etti. Hafta içerisinde meteorolojinin de duyurduğu yağışlar Trabzon'a geldi. Sanayi mahallesinde yer yer iş yerleri su baskınlarına maruz kalırken, araçlar yollarda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.