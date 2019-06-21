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Trabzon'da şiddetli yağışlar sonrası deniz çamura bulandı, derelerin getirdiği ağaç parçaları ile doldu

Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından dün Yomra ilçesinde ve akşam da şehir merkezi dahil sahil şeridindeki tüm ilçelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından dün Yomra ilçesinde ve akşam da şehir merkezi dahil sahil şeridindeki tüm ilçelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar sonrası taşkın derelerin getirdiği çamurlu su ve ağaç parçaları denizin rengini değiştirdi, sahiller ağaç parçaları ile doldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için dün 'sarı alarm' vermesinin ardından Araklı'dan sonra yağmur özellikle Yomra ilçesinde etkili oldu. Bölgedeki şiddetli yağış sonrası Yomra Deresi'nin debisi arttı. Akşam ise yağmur il merkezi ve sahil şeridindeki tüm ilçelerde kendini gösterdi. Şiddetli yağış gece boyu hayatı olumsuz etkilerken, derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle deniz adeta çamura bulanırken, derelerin getirdiği ağaç parçaları tüm sahili sardı. Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürdü.


O anlar drone ile de havadan görüntülendi.

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