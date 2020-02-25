İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da silah imalathanesi baskın

Trabzon’un Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet silah imalathanesi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 164 adet çeşitli çaplarda fişek, çok sayıda çeşitli silahlara ait parçaları, silah yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yazılmış, miktar ile tarih bilgileri yazılmamış boş senetler ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.