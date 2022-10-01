Trabzon'da silahla yaralama olayının zanlısı yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde şehrin en işlek caddelerinden Uzunsokak caddesinde silahla bir kişiyi bacağından ateş ederek bir başka kişiyi ise seken kurşundan gözünden yaralayan şahıs polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay saat 19.08 sıralarında şehrin en işlek caddelerinden olan Uzunsokak caddesinin girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan K. cadde üzerinde yaşanan tartışmanın ardından karşılaştığı Uğur Çakır'ın ayağına bir el ateş etti. Söz konusu şahıs olayda yaralanırken, yerden seken kurşun o sırada yolda yürümekte olan olayla bir ilgisi olmayan Onur Mert isimli şahsın gözüne isabet etti. Olayda iki kişi yaralanırken, yaralı 2 kişiden gözüne kurşun sekerek yaralanan Onur Mert KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, ayağından vurulan Uğur Çakır ise Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden koşarak kaçan Gökhan K. ise Aayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucu olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.