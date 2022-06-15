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Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Karşıyaka mahallesinde bu sabah çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka mahallesinde bu sabah çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Yavuz Selim Lisesi yakınında M.U. ve S.A. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar, üzerlerinde taşıdıkları silahlarla birbirlerine ateş etti. Olayda her iki şahıs da çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı M.U, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılırken, yaralı olarak kaçan S.A. da polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Yaralı şahısların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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