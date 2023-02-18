Trabzon'da silahlı kavganın görüntüleri güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki silahlı kavga anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Caddesi'nde yol verme meselesi nedeniyle kalabalık bir grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada A.D., tabancayla K.İ.'ye ateş ederek ayağından yaraladı. Sağlık ekiplerince K.İ., Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan A.D. ile birlikte kavgaya karışan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları ile bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.