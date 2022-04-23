İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da sis hayatı olumsuz etkiliyor

Trabzon’da etkili olan sis özellikle hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Trabzon'da etkili olan sis özellikle hava ulaşımını olumsuz etkiledi.


Trabzon'da etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kentte gün boyu etkisini göstermesi beklenen sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edilirken, uçuşların saat 15.00'e kadar yapılamayacağı bildirildi. Görüş mesafesinin azaldığı Trabzon'da sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

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