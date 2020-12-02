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Trabzon'da soğuk hava deposunda yangın

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan soğuk hava deposunda yangın çıktı.



Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait süt ve süt ürünlerinin bulunduğu soğuk hava deposu üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında fabrikanın kül olması engellenirken, maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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