Trabzon'da son yılların en yüksek miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi

Trabzon'da yapılan operasyonda son yılların en yüksek miktardaki uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir kamyonun kasasında 122 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Erzincan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucu doğu illerinden Trabzon geçiş güzergahı olarak kullanılarak metropol şehirlere uyuşturucu madde transferi yapılacağı tespit edildi. Yapılan çalışmada söz konusu kamyon, ekiplerce Trabzon'da tespit edilerek durduruldu. Kamyonun kasasında yapılan aramada 15 kilogramlık tuz çuvalları arasında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 122 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın Trabzon'da son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.H.İ.'nin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.