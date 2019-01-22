Trabzon'da ‘su alma yapıları' modernize çalışmalarının maliyeti 3 milyon TL'ye ulaştı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Trabzon'a hizmet veren içme suyu şebekelerinin su alma yapılarını modernize etmeye devam ediyor.

TİSKİ Genel Müdürlüğü birinci etapta 22 ayrı su alma yapısının onarım ve yenilenmesini tamamlarken ikinci etapta gerçekleştirilen iki ayrı ihale ile şehrin doğu ve batı yakalarında toplamda 42 ayrı su alma yapısının onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmalarla, su alma yapılarına coanda su alma ızgarası sistemi kuruluyor. Bu sayede suyun çok daha rahat alınması sağlandığı gibi su alma yapısından arıtma tesisine ulaşan suda istenmeyen metaryaller olmasının önüne geçiliyor. Coanda sistemi, arıtma tesisine giden suda bulanıklığı da önemli ölçüde önlerken gerçekleştirilen modernizasyon çalışmaları kapsamında gerekli olan noktalarda su alma yapılarının önlerine kurulan çökeltme yapılarıyla arıtma tesislerinin çok daha rahat çalışması sağlanıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, içme suyu alanında devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Gümrükçüoğlu, “İlimiz genelindeki içme suyu şebekelerinin su alma yapılarının çağın şartlarına uygun olarak modernize edilmesi, halkımıza verdiğimiz içme suyu hizmetinin kalitesini en üst düzeye çıkartmak için yapılan son derece önemli bir çalışmadır. İlk etapta 22 ayrı su alma yapısında onarım ve yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi de 42 ayrı su alma yapısında çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız bu çalışmalarımızla su alma yapılarından arıtma tesislerine çok daha kaliteli su sevki sağlanıyor. Böylece zaman zaman meydana gelen arızalardan dolayı su kesintisi yaşanmasının önüne geçildiği gibi enerji ve zaman kaybı yaşanması da engelleniyor. Aynı zamanda arıtma tesislerinden şebekeye daha kaliteli, daha yeterli içme suyu verilmesi sağlanıyor. 64 ayrı su alma yapısındaki modernize çalışmalarımızın toplam maliyeti 3 milyon TL'ye ulaşmıştır” dedi.