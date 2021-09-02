Trabzon'da su ürünleri avı ve üretimi ekonomiye önemli katkı sağlıyor

Trabzon'da su ürünleri üretimi ve avının ihracat bakımından ülkemize önemli ölçüde döviz girdisi sağladığı belirtildi.

Türkiye'de avcılık yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda ortalama 400-500 bin ton arasında gerçekleştiği kaydedildi. Avlanan su ürünlerinin büyük bir kısmını yoğun olarak Karadeniz'de avcılığı yapılan başta Hamsi olmak üzere İstavrit ve Palamut oluşturuyor.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık sektörü yüzbinlerce insana ekmek kapısı olduğu gibi gelişen ülkemizin büyüyen nüfusunu beslemekte önemli bir kaynak olduğunu kaydederek, “Balıkçılık, ülkemiz tarım sektörünün dört alt sektöründen birisi olup, insan beslenmesine katkısı, sanayi sektörüne hammadde sağlaması, istihdam imkânı oluşturması ve yüksek ihracat potansiyeline sahip bulunması gibi sebeplerden dolayı önemli bir konuma sahiptir. Mevcut kaynaklarımızın rasyonel bir şekilde kullanılması halinde başta yetiştiricilik olmak üzere elde edilecek üretim, artan nüfusumuzun protein ihtiyacının karşılanması, yeni istihdam alanlarının açılması ve ihracatımızın desteklenmesi açısından, büyük katkılar sağlayacaktır. Dünyamız sosyo-kültürel ve ekonomik açılardan çok hızlı bir değişim göstermektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçılık sektörü yüzbinlerce insana ekmek kapısı olduğu gibi gelişen ülkemizin büyüyen nüfusunu beslemekte önemli bir kaynaktır. Türkiye'de avcılık yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı yıllara göre değişmekle birlikte son yıllarda ortalama 400-500 bin ton arasında gerçekleşmektedir. Avlanan su ürünlerinin büyük bir kısmını yoğun olarak Karadeniz'de avcılığı yapılan başta Hamsi olmak üzere İstavrit ve Palamut oluşturmaktadır. Su ürünleri sektörünün önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmakta olup, sektörün sağlıklı gelişimi ve desteklenmesi adına da birçok adımlar atılmaktadır. Yetiştiricilik alanlarında son yıllarda sağlanan destekler avcılık üretimi ile yarışır hale getirmiştir. Balıkçı gemilerine sağlanan ÖTV siz akaryakıt desteklemesi balık avcılığına en önemli giderlerden birinin azaltılması yolunda büyük önem arz etmiştir. Doğal kaynaklar sınırsız olmadığından, kullanılırken mutlaka korunma ve kullanma dengesi gözetilmelidir. Kontrolsüz ve ekosistemin dikkate alınmadan kullanılması halinde, ilerde telafisi mümkün olmayan yıkımlara, habitat ve türlerin yok olmasına neden olabilmektedir. Bazen bu kayıpların telafisi için büyük emek ve kaynak harcamak gerekebilir” dedi.

“İlimiz genelinde toplam 60 adet Su Ürünleri Üretim Tesisi ülke balıkçılığına destek sağlıyor”

İl genelinde toplam 60 adet Su Ürünleri Üretim Tesisi ülke balıkçılığına destek sağladığını ifade eden Gülbay, “ Denizlerin ve iç su kaynaklarının, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda muhafaza edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması balıkçılık yönetimi ile doğrudan bağlantılıdır. İlimizde halen bin 95 balıkçı gemisi sahibi 4 bin 700 tayfa ile birlikte deniz balıkçılığı yapmaktadır. Balık avcılığına alternatif olarak denizde 10 kafes işletmemizde (14 bin 640 ton/yıl) Gökkuşağı Alabalığı, Karadeniz Alabalığı, Levrek üretimi ile üretimin önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Karada ise 50 adet (1435,5 ton/yıl) Alabalık Üretim Tesisi olmak üzere ilimiz genelinde toplam 60 adet Su Ürünleri Üretim Tesisi ülke balıkçılığına destek sağlamaktadır. İlimizde su ürünlerinin örgütlenmesi açısından 24 adet su ürünleri balıkçı kooperatifi ve 1 adet su ürünleri Kooperatifleri merkez birliği bulunmaktadır. Balıkçımıza lojistik destek sağlamak amacıyla 28 adet kıyı yapısı mevcuttur” diye konuştu.