Trabzon'da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı için imzalar atıldı

Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Toplantısı ve imza töreni, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun başkanlığında yapıldı. Daha yaşanabilir bir Trabzon için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zorluoğlu, "Proje bedeli 5.9 milyon avro olan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı için şehrin tüm dinamikleriyle ciddi bir istişare ve ortak akıl süreci işleteceğiz" dedi.

Avrupa Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP)" çerçevesinde desteklenen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Toplantısı ve imza töreni, Trabzon Ulaşım hizmet binasında yapıldı. 26 ay sürecek proje, Trabzon'un Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın hazırlanmasını ve bu süreçteki eğitim, danışmanlık ve iyi uygulamaların gözlemlenmesi çalışmalarını içerecek.

İmza töreninde konuşan Başkan Zorluoğlu, "Bugün Trabzon'umuz için çok önemli bir proje olan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) imza töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Dünya nüfusunun şu anda yüzde elliden fazlası şehirlerde yaşıyor. Bu oran her geçen yıl artıyor. 2050'de bu oranın yüzde 60'ları, 2100'de de dünya nüfusunun yüzde 85 civarı olacağı var sayılıyor. Dolayısıyla gittikçe daha fazla yoğunlaşan, daha karmaşık hale gelen şehirler söz konusu. İşte bu zorluklarla mücadele edebilmek ve yoğun nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına birçok şehir şimdiden birtakım çalışmalar yaparak büyük projeler ortaya koyuyor. Trabzon olarak biz de daha yaşanabilir bir şehir hedefimize uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Avrupa Birliği, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün ihalesi tamamlanan ve yüklenicisi belirlenen Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın imza töreni için bir aradayız" dedi.

"Trabzon'da ilk 3'te trafik sorunu var"

Trabzon'un ulaşım anlamında sorunları olduğunu da belirten Başkan Zorluoğlu, "Biz göreve geldiğimizde anket sonuçlarında vatandaşımızın en fazla şikâyetçi olduğu konuların ilk 3'ünde ulaşım ve trafik yer alıyordu. Bu sıralama değişmiş değil. Bugün de aynı şekilde olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak o zamandan bu tarafa Büyükşehir Belediyesi olarak çok önemli çalışmalar yaptık; ulaşıma, trafiğe önemli ölçüde çözüm getiren uygulamalarımız oldu. Bunların en başında da Ulaşım Master Planı gelmektedir. 2020'li yıllarda çalışmasına başladık ve birçok büyük şehirde olduğu gibi ulaşım meselesini geniş bir şekilde ele alan temel politika belgemiz Ulaşım Master Planı'nı tamamlamıştık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın da onayıyla artık yürürlüğe girmiş bulunuyor. Bugün burada imzasını atacağımız Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı da bu manada bizim ikinci planımız olacak. Şehrimizin bütün dinamikleri, ulaşımla ilgili tüm sektörler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu planı oluşturacağız. İhalesi yapıldı, sözleşmesini imzalıyoruz. Önümüzdeki 26 aylık sürede Trabzon'umuzu kentsel hareketlilik anlamında planlı, programlı bir şekilde daha ileriye taşıyacak, gerekli altyapılar oluşturmamıza zemin oluşturacak bu önemli planı hep birlikte hayata geçireceğiz. Burada en önemli husus, şehrin ve Büyükşehir Belediyemizin bu plana aktif şekilde katkı yaparak sahiplenmesidir. Yoksa birçok plan yapılır raflara konulur. Ondan sonra bir daha akla da gelmez. Büyükşehir Belediyesi olarak bu planın bütün aşamalarına aktif şekilde katkı vereceğiz. Bir taraftan Ulaşım Master Planı, diğer taraftan SKUP ile Trabzon'umuzu daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Maliyeti 5.9 milyon avro

Proje tutarının 5.9 milyon euro olduğunu da dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Ana kısmı Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'ndan oluşuyor. Diğer bileşenlerin ihale süreçleri de devam ediyor. Yani işin inşaat ve teknik destek kısmının sözleşmelerini de kısa zamanda imzalarız diye ümit ediyoruz. Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve sizin şahsınızda bu projede emek sarf eden yönetici arkadaşlarımıza, çalışanlara çok çok teşekkür ediyorum. Yine Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna özellikle bu projede verdikleri destek ve çabadan dolayı teşekkür ediyoruz. Tabii bizim Ulaşım Master Planı başta olmak üzere ulaşımla ilgili gerçekleştirdiğimiz bütün atılımlarda Ulaşım Daire Başkanlığımız ve TULAŞ Genel Müdürlüğümüzün yöneticileri çok büyük çaba sarf ettiler. Fatih Bayraktar Bey ve Samet Ali Yıldız Bey'e ve onların şahsında bütün çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yüklenicimize şehrimizin meselelerini çözecek bir anlayışla bu projenin tamamlanması konusunda da başarılar diliyoruz. Süresi içerisinde Trabzon'umuz çok kıymetli Ulaşım Master Planı ve Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'na sahip olacak. "Göreve geldikten sonra Trabzon'da ulaşımı tek elden yönetebileceğimiz, teknolojik anlamda donanımlı bir yönetim merkezine de şehrimizi kavuşturduk. Yeni binamızı da bu vesileyle hizmete açmış olduk" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, TYPSA Bölge Müdürü David Moreno, Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı için sözleşme imzaladılar. Toplantı ve imza töreni hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, TYPSA Bölge Müdürü David Moreno ve daire amirleri katıldı.