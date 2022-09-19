Trabzon'da tarihi bina Valilik binası olarak hizmet vermeye başladı

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlayan tarihi bina Trabzon Valiliği olarak hizmet vermeye başladı.

1984 yılına kadar valilik binası olarak hizmet veren daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne devri yapılan Ortahisar mahallesindeki tarihi bina Valilik binası olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı'na devredilmişti. 2021 yılında yaklaşık 12 milyon TL bedelle restorasyona alınan tarihi binadaki çalışmalar tamamlanırken, bugünden itibaren Valilik binası olarak kullanılmaya başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tarihi binada ilk konuklarını bugün kabul ederken, Vali Yardımcıları ile Valilik özel kalem, basın bürosu ve yazı işlerinin tamamen yeni binaya taşındığı öğrenildi.

Öte yandan Ortahisar ilçesinde 1857 yılında ahşap olarak inşa edilen vilayet binası, 1862'de zemin katında bulunan Borçlular Hapishanesi'nde çıkan yangında zarar gördü. Cumhuriyet dönemine kadar birçok kez onarılan tarihi bina, Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924 yılında Trabzon'u ziyareti sırasında yıkılıp yeniden yapılması talimatını vermesinin ardından 1933 yılında yeniden inşa edilmişti.