İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon’un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü erkek bebek cesedi bulundu.

Trabzon'un Tonya ilçesinde, fındık bahçesinde toprağa gömülü erkek bebek cesedi bulundu.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, ilçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde toprağa gömülmüş halde yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu.


Jandarma ekiplerinin aramaları sonucu bulunan erkek bebek cesediyle bağlantılı olduğu şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, M.Ç. (54), bebeğin annesi olduğu iddia edilen kızı P.Ç. (21) ile bebeğin babası olduğu iddia edilen O.K. (22) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Toprağa gömülü halde bulunan ve evlilik dışı bir ilişkiden olduğu iddia edilen yeni doğan bebeğin cesedi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve DNA karşılaştırması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.