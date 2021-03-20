İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Ziganoy-Tahtalı mevkiinde Haydar Söz yönetimindeki plakası belirlenemeyen özel araç, karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazada sürücü Haydar Söz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan kardeşi İsmail Söz ile Temel Yılmaz yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.