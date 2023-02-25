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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza Araklı-Karadere yolu eski Sürmene Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Araklı Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla 61 HG 668 plakalı Kartal marka otomobilin karıştığı kazada otomobilde bulunan Yakup Taşdelen (50) hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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