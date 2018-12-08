Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pelitli mahallesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çimenli mevkiinde Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 SC 280 plakalı jipe, karşı yönden geldiği ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktığı iddia edilen 61 TD 733 plakalı araç çarptı. Bu araçlara arkadan gelen başka bir araç da çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Trabzon-Rize karayolunda ulaşım dururken, yoldan geçen araç sürücülerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.