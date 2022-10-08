Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin Yalıboyu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 AL 508 plakalı araç, sürücünün dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu deniz kenarındaki kayalıklara yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Salih Mukul ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar Araklı ve Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.