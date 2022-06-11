İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.


Edinilen bilgilere göre, Çarşıbaşı ilçe merkezinden Kovanlı mahallesine gitmekte olan Kemal Kul (69) yönetimindeki 61 VH 655 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metrelik mesafede takla atarak şarampole sürüklenerek yuvarlanan araçta, aracın sürücüsü Kemal Kul olay yerinde hayatını kaybetti. Kul'un cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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