Trabzon'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçe merkezinde dün gece meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza ilçe merkezindeki eski Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 61 HG 973 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada Trabzon istikametinden Giresun istikametine giden G.T. yönetimindeki 06 BBE 439 plakalı otomobil gelerek arkadan çarptı. Kazada sürücü G.T. ile 61 HG 973 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan G.T. Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.