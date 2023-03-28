Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bu gece meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 SL 480 plakalı araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Yomra Kavşağında kontrolden çıkarak elektrik direğine çarparak karşı şeride geçerek takla attı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.