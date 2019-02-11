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Trabzon'da trafik kazası: 2 yaralı

Trabzon’un Arsin ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre biri ağır 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre biri ağır 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Rize'den Trabzon istikametine gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 KR 581 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerleri de aşarak karşı şeride geçerek karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 DR 181 plakalı otomobile çarptı. Bu araçlara arkadan gelen başka bir araç daha çarparken, kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle Trabzon-Rize karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili niceleme sürüyor.

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