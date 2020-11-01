Trabzon'da trafik kazası: 3 yaralı

Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Trabzon-Araklı Karadere yolunda meydana gelen kazada, Araklı'dan Çankaya yönüne gitmekte olan 61 HB 213 plakalı araç Kaşıkçı HES Santrali yakınlarında yol kenarına çarparak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi, 112 ekiplerini ilk müdahalesinin ardından Araklı Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.