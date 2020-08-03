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Trabzon'da trafik kazası: 4 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Yeşilyurt grup yolunda meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Araklı istikametinden Yeşilyurt istikametine gitmekte olan 34 HB 961 plakalı araç, 61 FJ 209 plakalı araç ile Yeşilköy Mahallesi yakınlarında çarpıştı.


Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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