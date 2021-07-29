İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Araklı istikametinden Bayburt istikametine gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 28 RE 812 plakalı araç, Bahçecik mahallesinde kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan biri çocuk 5 kişi çeşitli yerlerinde yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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