Trabzon'da turist ishali paniğe neden oldu

Trabzon'un Maçka ilçesinde dün 217 kişi bulantı, kusma ve ishal vakaları nedeniyle ilçedeki hastaneye akın etti. Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu edilirken, korkulacak bir durum olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 217 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yoğunluk nedeniyle ilçedeki hastanenin acil servisine gerekli takviye sağlık ekipleri takviye edilirken, tedavileri tamamlanan hastalar taburcu edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu tür durumların yaz aylarında zaman zaman yaşanabildiğini belirterek "Dün gece saatlerine kadar devam 217 civarında ishal vakamız oldu. Bunu öğrendikten sonra hastanede tedbirlerimizi aldık hekim sayımızı artırdık. İdarecilerimizi teyakkuza geçirdik. Aynı zamanda halk sağlığı birimlerimizi olayın tetkiki aşamasında yapılması gerekenleri değerlendirmiş olduk. Mümkün olduğunca biz yapılabileceklerin azamisini yapmış olduk. Bu vakalar bizi böyle çok sıkıntıya sokacak tarzda değildi. Kimisine serumlar takılarak evlerine gönderildi. Hastanede yatış verdiğimiz vakamız olmadı. Dolayısıyla sıkıntı olmadan atlatmış olduk" dedi.

"Şimdi olayın nedenleri üzerinde çalışmalar devam ediyor" diyen Usta "TİSKİ bir taraftan çalışıyor, biz de halk sağlığı birimlerimizle çalışıyoruz. Karşımıza çıkabilecek nedenlerden biri tabi sular. Yaz ishali dediğimiz sıcakların verdiği tablolar. Yine turist ishali dediğimiz mekan değiştiren insanlarda yeni ortama adaptasyonla ilgili oluşan ishaller gibi ishaller karşımıza çıkabilmekte. Dolayısıyla bunların herhangi birinin olduğundan veya bir kaçının olduğundan şüpheleniyoruz. Tedbirlerimizi almaya azami bir şekilde özen gösteriyoruz. Maçka ilçesinin her tarafına yayılan vakalardı. Yani belli bir bölgeden gelen vakar değildi. Dolayısıyla enine boyuna değerlendirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yaşanan olayda, Maçka ilçesinde son birkaç gündür meydana gelen yoğun yağmur yağışının etkili olabileceği düşünülüyor. Gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurumlarla irtibata geçilirken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından içme kullanma sularının analiz ve takibine devam ediliyor.