Trabzon'da 'Turizmin Güçlü Yarınları İçin Geleceği Planlayan Gençler' projesinin açılış toplantısı yapıldı.

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği tarafından düzenlenen “Turizmin Güçlü Yarınları için Geleceğini Planlayan Gençler” projesinin açılış toplantısı Trabzon'da bir otelde yapıldı. Toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Özcan İlarslan ve turizmciler katıldı. Toplantıda konuşan Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'ye tedavi amaçlı birçok yabancı hastanın geldiğini belirterek, "Ülkemize gelen yabancı bir hasta tedavi için 10 bin dolar vermekte ve ortalama 10 gün kalmaktadır. Rehabilitasyon amaçlı gelen hasta ise ortalama 1 ay kalmakta ve 7 bin dolar vererek sadece sağlık kuruluşlarına ödeme yapmaktadırlar. Ayrıca bu yabancı hastalar yanlarına bir refakatçi getirmektedir. Konaklama ve sağlık dışı harcamalarda 2 ile 3 bin dolar arasında para harcamaktadırlar. Sağlık turistlerinin sayısı az da olsa ülkeye bıraktıkları döviz normal turistlere göre 15 ile 20 kat olduğu bilinmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi coğrafi ve stratejik konumu, iklimi ve çevresindeki 4 saatlik uçuş mesafesiyle 400 milyon insana yakın potansiyeliyle önemli bir konumdadır'' dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, "Bu şehrin merkezinde olan 334 bin 502 nüfuslu merkez ilçesinin belediye başkanı olarak şehrimizin ekonomisini de, istihdamını da, bu şehirde yaşayanların geçimini de düşünmekle mükellefiz. Tabiat güzeli olan bir şehrimiz var yazı da kışı da çok muhteşem ama tabiat güzelliklerinin bu destinasyonlarımızı turizme ve gelir kapıları açarken diğer yönden de sağlıkta merkezi bir yere kavuşmak ve bu manada önemli bir merkez olmak ekonomik değer üretmek, bütün Trabzonluların, hepimizin vazifemiz görevimiz ne olursa olsun düşünmemiz gereken bir hadisedir. Ortahisar Belediyesi olarak bu tür projelerin lojistiğinde, ekonomik bir güç olarak desteğinde sonuna kadar var olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü KTÜ Diş Hekimliği Fakültesinden Doç. Dr. Tamer Tüzüner'in yaptığı “Sağlık Turizmi, Sağlık Turizminde Aracılık Hizmetleri–Pazarlama” paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, son yıllarda Trabzon'un turizmde parlayan bir yıldız olduğunu kaydederek, "Bu şehrin temel geçim kaynaklarından ve bacasız fabrika diye isimlendirdiğimiz önemli yapı taşlarından bir tanesi olan şehrin geçim kaynağının yüzde 50 ile yüzde 60 oluşturan turizmden bahsediyoruz. Her ne kadar sağlık turizmi de, turizmin içerisinde ürün çeşitliliği olarak ortaya konulsa da biz turistin sağlığından öte geçerek bir sağlık turizmini oluşturabilirsek şehrimize başka bir katma değeri oluşturacağını ifade etmek istiyorum. Son yıllarda Trabzon turizm açısından kum, deniz, güneş üçgeninin dışına çıkarak artık doğa, kültür ve çeşitli aktivitelerin ortaya konulmuş olduğu ve ülkenin deniz turizminden ziyade artık iç turizmde de aktif olarak kendini gösterebileceği bir destinasyon haline gelmiş. Ülkemizin bana göre 4. büyük destinasyonu olmuş olan önemli bir merkez ve Karadeniz'in en önemli turizm merkezi, hatta turizmin parlayan yıldızı olarak Trabzon'u ifade edebiliriz'' şeklinde konuştu.

Sağlığa ticaret olarak bakmadıklarını fakat yurt dışından gelenler için sağlık turizmine ticaret olarak bakabildiklerini dile getiren Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise, "Ülke olarak oradan çok ciddi girdiler elde edebiliyoruz. Ülkemizin bu tür gelirlere ihtiyacı ve turizmden yararlanmaya ihtiyacı var. Biz de bunun içerisinde sağlıkla alakalı üzerimize düşen ne olur, ülkemize nasıl katkı sağlayabiliriz onla ilgili hesaplar yapmamız gerekiyor'' diye konuştu.