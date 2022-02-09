Trabzon'da ulaşım master planı bilgilendirme toplantısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun çok önem verdiği projeler arasında yer alan ve şehrin ulaşım sorununu çözüme kavuşturacak olan Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında ‘Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı.

Geniş katılımın olduğu toplantıda söz alan Zorluoğlu, uzun yıllar konuşulan ancak trafiğe kapanması yönünde adım atılmayan Maraş Caddesi'nin bu ay sonu kapatılacağını belirterek hafif raylı sistemle ilgili de artık şehre kazandırma zamanının geldiğini kaydetti.

Ulaşım Master Planı'nı yaklaşık 1 yılda final raporu boyutuna kadar getirdiklerini kaydeden Zorluoğlu, “Şehrimizi çok yakından ilgilendiren önemli bir konuyu bugün müzakere etmek için bir aradayız. Ulaşım Master Planı'nı yaklaşık 1 yılda final raporu boyutuna kadar getirdik. Birkaç ay içinde diğer prosedürler de tamamlanarak en son Ulaştırma Bakanlığımızın da onayıyla birlikte şehrimiz Ulaşım Master Planı'na sahip 23. Büyükşehir olacak. Bizden önce 22 tanesi tamamlanmış. Birçok ortamda bana hep sorulur valilik mi büyükşehir başkanlığı mı diye. Valilik prestijli ve büyük bir görev. Çok önemli sorunları çözme kabiliyeti olan bir meslek. Ben de bu mesleği 4 yıl yapmaktan büyük onur duydum. Belediye başkanlığı ile valilik arasında somut farklardan birisi bu tür projeler. Şehrin eksikliğini tespit edebiliyorsunuz. Ortak akıl buluşmaları yapıp projelendirebiliyorsunuz. O bakımdan büyükşehir başkanlığının böyle bir temel farkı olduğunu söylüyorum” dedi.

Ulaşım Master Planı'nın Trabzon'da çok uzun yıllardır konuşulan bir mesele olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Biz Trabzon'da böyle bir ana planı nihayete erdirmenin arifesindeyiz. Hakikaten değerli hocalarımız, yüklenicimiz çok büyük gayretlerle önemli çalışma ortaya koydular. Burada yapılan sunumun arkasında sayfalarca raporlar ve veriler var. 21. yüzyıl bilgi ve teknoloji çağı. Bu çağda özel sektör ve kamu kuruluşlarının en önemli gücü sağlıklı veriye dayalı karar almaktır. Çok büyük mesafe katedebilir bu veriye sahip olanlar. Trabzon'a önümüzdeki süreçte belediye başkanlarının ve diğer kurum yöneticilerinin ellerinde sağlam bilimsel veriler olduğu bir imkân mevcut. Bu statik bir rapor değil. Sürekli şehrin ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gereken bir plan. Bu planların yetkili kurumlar ve yöneticiler tarafından dikkate alınıp uygulamaya sokulması çok önemli. Dikkatli bir şekilde verileri değerlendirerek, ulaşım meselelerini bilimsel verilere dayandırarak çözme gayretinde olmalıyız. Şu ana kadar 3 tane çalıştay gerçekleşti. Çok büyük katılımlar oldu. Ondan önce anketler yapıldı. Veri toplama süreçlerinde halkın katılımı oldu. Olması gerektiği gibi hazırlandı. Çok kıymetli veriler elde ettik. Bu raporları bende ayrıntılı olarak incelemeye başladım” diye konuştu.

Güney Çevre Yolu'yla ilgili açıklamalarda bulunan Zorluoğlu, “Güney Çevre Yolu önemli verilerden birisi. Aynı zamanda Kanuni Bulvarı'nın tamamlanması da yine ulaşım master planının önem verdiği konulardan birisi. Büyükşehir Belediyesi olarak otogar konusuna el attık. Büyükşehir olarak memnuniyetle ifade edeyim ki; Trabzon'da bu dönemki kadar yerel yönetimler anlamında projelerin hayat bulduğu bir başka belediyecilik bulmak biraz olur. Bunu iftiharla söylüyorum. Bu konuda belki mütevazı olamayacağım çünkü her alanda ilkleri yapıyoruz. Bunlardan Ulaşım Master Planı, otogar, sahil düzenleme projesi, altyapı projesi bazılarıdır” dedi.

Maraş caddesi ay sonu kapanıyor

Maraş Caddesinin bu ay sonu trafiğe kapanacağını belirten Zorluoğlu, “Maraş Caddesi'nin yayalaştırılması meselesi var. Çok uzun yıllardır konuşulan ama adım atılmayan bir konu. Ay sonu itibarıyla orayı yayalaştırmak üzere kapatıyoruz. Daha yeni dolmuşlar şehrimizde yolcuyu taşınıyor. Yüzde 90 dönüşüm sağlandı. Otoparklar ulaşım meselesidir. Tanjant üzerindeki tam otomatik katlı otopark Türkiye'de 5. olarak faaliyete geçti. İskenderpaşa'nın arkasında yer alan otoparkı yıktık ve 600-700 aracın sığacağı otopark yapıyoruz. Çömlekçi'den bağlantı veriyoruz. Karagöz meydanına sıra geliyor. Oranın da altını otopark olarak yapmayı hedefliyoruz. Bunlar tamamlandığında meydan bölgesinin etrafında 2 bin kapasiteli otopark oluşmuş olacak. Dolayısıyla her boyutuyla Trabzon'da insanların sorun olarak gördüğü ulaşım meselesine el attık. Ulaşım Master Planı, çok önemli çözüm önerileri getiriyor. Bizim bir de SAMP projemiz var. İhale süreci devam ediyor. 70-80 milyon euroluk hibedir” şeklinde konuştu.

Hafif raylı sistemi kazandırma zamanı gelmiştir

Hafif raylı sistemi artık kazandırma zamanı geldiğini ifade eden Zorluoğlu, “Artık Trabzon Akçaabat'tan Yomra'ya kadar hafif raylı anlamında rantabl bir şehirdir. Yolcu sayısı yapılabilir bir projedir. Ulaşım Master Planı olmadan diğerine geçemiyorsunuz. 25 tane kavşak düzenlemesi önerisi var. Bundan sonraki süreç, hafif raylı sistemi şehrin sahiplenmesi gerekiyor. Bir bütün olarak bu şehre hep birlikte hafif raylı sistemi kazandırma zamanı gelmiştir” dedi.