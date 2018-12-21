Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele

Trabzon’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Trabzon'da bir araç içerisinde yapılan aramalarda 35 paket (105 gram) Bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca biri bayan, üçü erkek olmak üzere toplam 4 Afgan uyruklu şahıs "uyuşturucu madde satma" suçundan yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram eroin maddesi ve 2 bin 405 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S. isimli şahıs ve 4 Afgan uyruklu şahsın işlemleri Narkotik Şube Müdürlüğümüzce sürdürülüyor.