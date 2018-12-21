Trabzon'da uyuşturucu ile mücadele

Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da bir araç içerisinde yapılan aramalarda 35 paket (105 gram) Bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca biri bayan, üçü erkek olmak üzere toplam 4 Afgan uyruklu şahıs "uyuşturucu madde satma" suçundan yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram eroin maddesi ve 2 bin 405 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S. isimli şahıs ve 4 Afgan uyruklu şahsın işlemleri Narkotik Şube Müdürlüğümüzce sürdürülüyor.