Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Trabzon'un Maçka ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları ve fiziki takipleri sonucu Maçka ilçesindeki Öğütlü mahallesinde yaşayan M.S. (57) isimli şahsın evinde silah parçaları ve uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Maçka İlçe Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda O.S.(35), O.S.(44) ve M.S.(68) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 50 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 204 adet tabanca fiseği, 8 adet mavzer fişeği ve 28 adet plastik tabanca kabzası ele geçirildi.